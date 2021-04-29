 

Украина признала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности

29.04.2021, 18:20, Разное
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Украина официально признала российского музыканта Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн, угрозой для своей национальной безопасности, передает “Царьград”. Рэпера внесли в черный список, ему запрещено приезжать в страну. Ранее он приезжал в Одессу и спровоцировал взрыв возмущения среди местных националистов, когда отказался отстаивать со сцены их ценности.



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