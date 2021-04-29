Мнение: Нардеп-АТОшник предложил нацелить ракеты на российские АЭС.

Спецназовец, «киборг», полковник СБУ, ныне народный депутат Верховной Рады от партии «Голос», Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на ядерные объекты России.

Об этом он заявил в эфире «4 канала».

Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал. В связи с этим ей нужно что-то противопоставить.

«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», — высказал свое мнение бывший силовик.

Костенко предложил направить их на атомные электростанции.

«Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», — сказал он.

Отметим, нечто подобное регулярно заявляют украинские депутаты, чиновники и эксперты. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, «устроить российскому флоту Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост. Подобное предложение поступало и от экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко.

Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий предлагал « голой силой забрать» Кубань и Кавказ».

Нет слов и нет эмоций…

Люди говорят о том, что у них имеется маниакальное желание убить множество стариков, женщин и детей…

Читая подобное в голове невольно возникает только одна мысль:

– Бешенные собаки однозначно должны подвергаться…, впрочем каждый выберет для себя сам.

Немного о красных линиях Киева?

«Дмитрий Кулеба: Переговоры с ЛДНР — это «красная линия», которую мы никогда не перейдём

Прямые переговоры с главами ЛНР и ДНР — это красная линия, которую Украина не перейдёт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World.

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта – в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», – сказал глава МИД.

Кулеба уверен, что для решения конфликта на Донбассе необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным. Он также надеется на то, что вскоре состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским главой государства.

«Наша главная цель – иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства – это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир», – рассказал Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить Нормандский формат и привлечь к переговорам по Донбассу США, Великобританию и Канаду. Также Зеленский заявил, что в его положении невозможно провести переговоры с главами ЛДНР, назвав их «террористами».

Особенно интересно вот это:

-Мы все знаем, что это Россия напала на Украину.

Когда, какими силами и в каком направлении, когда пересекли границу незалежной и сколько было вытоптано посевов озимых(яровых)?

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