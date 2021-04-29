Мнение: Нардеп-АТОшник предложил нацелить ракеты на российские АЭС.
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Спецназовец, «киборг», полковник СБУ, ныне народный депутат Верховной Рады от партии «Голос», Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на ядерные объекты России.
Об этом он заявил в эфире «4 канала».
Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день у России одна из самых сильных в мире армий и крупнейший ядерный потенциал. В связи с этим ей нужно что-то противопоставить.
«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», — высказал свое мнение бывший силовик.
Костенко предложил направить их на атомные электростанции.
«Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», — сказал он.
Отметим, нечто подобное регулярно заявляют украинские депутаты, чиновники и эксперты. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, «устроить российскому флоту Перл-Харбор» и взорвать Керченский мост. Подобное предложение поступало и от экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко.
Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий предлагал « голой силой забрать» Кубань и Кавказ».
Нет слов и нет эмоций…
Люди говорят о том, что у них имеется маниакальное желание убить множество стариков, женщин и детей…
Читая подобное в голове невольно возникает только одна мысль:
– Бешенные собаки однозначно должны подвергаться…, впрочем каждый выберет для себя сам.
Немного о красных линиях Киева?
«Дмитрий Кулеба: Переговоры с ЛДНР — это «красная линия», которую мы никогда не перейдём
Прямые переговоры с главами ЛНР и ДНР — это красная линия, которую Украина не перейдёт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World.
«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта – в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», – сказал глава МИД.
Кулеба уверен, что для решения конфликта на Донбассе необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным. Он также надеется на то, что вскоре состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским главой государства.
«Наша главная цель – иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства – это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир», – рассказал Кулеба.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить Нормандский формат и привлечь к переговорам по Донбассу США, Великобританию и Канаду. Также Зеленский заявил, что в его положении невозможно провести переговоры с главами ЛДНР, назвав их «террористами».
Особенно интересно вот это:
-Мы все знаем, что это Россия напала на Украину.
Когда, какими силами и в каком направлении, когда пересекли границу незалежной и сколько было вытоптано посевов озимых(яровых)?
Large Visitor Globe
—
Источник: Достало
Смотреть комментарии → Комментариев нет