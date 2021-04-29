 

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

29.04.2021, 17:56, Новости дня
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Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации, сообщила пресс-служба киргизского МИДа.

О договоренности сообщает РИА «Новости».

Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.

Напомним, в четверг глава правительства Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретятся на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов сообщил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.



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