Запретить татуировки на пояснице

Россия превратилась в страну запретов, они ограничивают нашу жизнь со всех сторон.

В один из застольных вечеров 1979 или 1980 года мой друг, писатель-сатирик Владимир Климович, на наших глазах написал и прочитал нам крошечный рассказ о том, как утром жена профессора Иванова собрала мужа, перекрестила, сказала «С богом» и открыла дверь квартиры. Профессор вышел на улицу, развернул красный флаг и пошел по улице, размахивая им. Увидел это дворник Эдуардыч, позвонил куда следует, приехали кто следует, повязали Иванова и увезли куда следует. А дворник Эдуардыч посмотрел и сказал: «И правильно, теперь не проклятое царское время, чтобы по улицам ходить и красным флагом размахивать!»

Тогда мы очень смеялись. Кто ж мог думать, что все сбудется. И не только с красным флагом.

Например, недавно депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести «административную ответственность за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях».

Конечно, комментарии были саркастическими. Но вот статья 17.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба Российской Федерации или Государственного гимна Российской Федерации — влечет наложение административного штрафа на жителей в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей».

Значит, россиянин не может просто так выйти на улицу с флагом?

Видя все это, депутат Госдумы Андрей Барышев внес в наш парламент законопроект. О нем 15 февраля нынешнего года написала правительственная «Российская газета» под рубрикой «Власть». И с фантастическим вроде бы заголовком: «В Госдуме предложили отменить наказание за массовое пребывание на улице». Это как? Значит, у нас есть закон, предусматривающий наказание «за массовое пребывание на улице»? Да, в марте 1906 года был указ императора Николая II «О временных правилах публичных собраний». Полицейские, увидев на улице любую группу людей, разгоняли их с криком: «Больше трех не собираться!» Но сейчас, спустя 115 лет? Ну не может такого быть?!

Может. Кодекс об административных правонарушениях, статья 20.2.2. На известном правовом сайте «КонсультантПлюс» размещено примечание: «Норма, вводящая ст. 20.2.2, во взаимосвязи с другими нормами признана частично не соответствующей Конституции РФ (Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 4-П)». Если не соответствует — значит антиконституционна. Без вариантов.

Лавина запретов от высшей власти порождает инициативу на нижних уровнях и в массах. Так, одна из преподавательниц Воронежского университета предупредила студентов: «Первый и второй курс! Если узнаю, что кто-то из вас поперся на это сборище баранов, буду оценивать ваши знания строго по служебным инструкциям, без поблажек и снисхождения».

Под «сборищем баранов» она имела в виду несанкционированные митинги.

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В Сыктывкарском университете объявили: «Добрый вечер, завтра на митингах будут камеры с распознанием лиц. Учебным заведениям разрешили отчислять студентов, которые получат административку за посещение несогласованного митинга».

В Поволжском колледже технологий и менеджмента в целях борьбы с политизацией молодежи вывесили список студентов, состоящих в определенных пабликах во «ВКонтакте», с указанием имен, дат рождения, адресов.

И так по многим учебным заведениям.

В чем смысл запретов, буквально извергающихся из недр официальных органов? Есть ли он?

Да, наши законотворцы дают неисчислимое количество поводов для иронии и сарказма. Например, депутаты, сенаторы, представители исполнительной власти предлагали отключить интернет, не пускать в российский кинопрокат американские фильмы, «упорядочить информацию в прессе», отменить современный григорианский календарь и вернуться к старому, юлианскому, лишать гражданства россиянок, вышедших замуж за иностранцев, запретить женщинам делать татуировки на пояснице, разрешить населению есть чеснок только в специально отведенных местах…

Как тут не посмеяться. Но напомню, что десятки держимордских (это метафора из классической русской литературы) норм и правил уже вошли в нашу жизнь, ограничивают ее со всех сторон. На самом деле все принятые и не принятые запретительные акты имеют высший смысл и достигают своего результата. Законов разумных, запрещающих и преследующих за противоправные действия, никто не боится, кроме преступников.

Всеобщий страх возникает, когда любого и каждого могут задержать, арестовать, засудить без повода.

Так вбивается страх в души, в сознание и подсознание. Так «человек разумный» (homo sapiens) превращается в особую разновидность — «человек дрожащий».

Только и этого мало. Страх имеет свойство сублимироваться в ненависть и агрессию. «Человек дрожащий» вымещает свое унижение на том, кто еще слабее, или беззащитнее. Чаще всего на тех, на кого укажет государство, государственная пропаганда.

Так «человек дрожащий» становится одновременно «человеком агрессивным».

Поэтому не надо иронизировать над якобы абсурдными запретами. Запрет есть запрет. Тем более — в статусе закона. В совокупности и достигается необходимый результат.

Сергей Баймухаметов

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