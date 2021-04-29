Новый частный пансионат для пожилых открылся в Ярославле

29.04.2021, 17:55, Рекомендуем

Теги: Выходные, Общество

Совсем недавно в Ярославле для пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в особом уходе и внимании, открыл свои двери частный пансионат для пожилых «Родительский Дом». В этом современном геронтологическом центре созданы условия, чтобы проживающие чувствовали себя уютно и комфортно. Здесь всё, начиная от ступенек и пандусов, и заканчивая кроватями и сантехническими приборами, адаптировано под запросы людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделяется здоровью и досугу постояльцев. Подробную информацию о размещении в пансионате можно узнать по телефону 8 (800) 201-33-51 или при личном обращении. Адрес дома престарелых «Родительский Дом»: г. Ярославль, ул. Зеленцовская д.7Б

Особенности частного пансионата «Родительский Дом»

В Ярославле несколько учреждений различной формы собственности, готовых принимать пожилых людей и инвалидов. Среди них особое место занимает новый филиал «Родительского Дома», являющийся частью сети частных домов престарелых. По сути, это большая и дружная семья, где учтены интересы каждого человека.

Геронтологический пансионат расположился на территории большого коттеджа с охраняемой территорией. Клиенты проживают в уютных комнатах по нескольку человек. Чистоту в помещении обеспечивают горничные. Справиться с бытовыми проблемами помогают санитарки. Мебель и сантехника подобраны с учётом возрастных особенностей стариков. Коридоры, столовая, досуговые залы и прогулочная зона оборудованы перилами, пандусами, скамейками. Микроклимат внутри коттеджа поддерживается с помощью специальным мультисистем кондиционирования.

Питание

Меню в столовой пансионата разнообразное, а блюда полезные и вкусные. Опытные повара готовят пищу из свежих, качественных продуктов. Пятиразовое питание способствует укреплению иммунитета пожилых людей, делает их бодрыми и жизнерадостными.

Медицинское обслуживание

В пансионате «Родительский Дом» организован круглосуточный сестринский пост. Поэтому постояльцы учреждения всегда находятся под присмотром, и в любое время могут воспользоваться помощью медицинской сестры. Контролировать состояние здоровья помогает ежедневный мониторинг, включающий в себя измерение артериального давления, температуры тела, сахара в крови и другие процедуры. В шаговой доступности от дома престарелых находится городская больница. У проживающих в пансионате всегда есть возможность посетить узких специалистов, а при необходимости, оперативно воспользоваться услугами стационара.

Стоимость

Оплата за проживание в «Родительском Доме» производится посуточно. Это очень удобно. Своих престарелых родственников можно разместить не только на постоянное пребывание, но и на ограниченный срок. Например, на время отпуска, когда у близких нет возможности присматривать за стариками.

Стоимость койко-места в доме престарелых одна из самых привлекательных в регионе. Поэтому услугами геронтологического центра могут воспользоваться многие. Учреждение работает на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.