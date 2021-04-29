В правительстве предложили объединить Татарстан и Башкортостан

В ходе заседания правительства вице-премьер Марат Хуснуллин предложил начать административную реформу, цель которой объединить национальные регионы с помощью укрупнения.

По его словам, это поможет избежать в будущем лишней бюрократии, сократить расходы на управленческий аппарат и сплотить близкие по духу и территориально народы.

В качестве пилотного проекта Хуснуллин предложил объединить в один субъект федерации Башкирию и родной для него Татарстан.

– Мы детально изучили этот вопрос и пришли к выводу, что сегодня существует большая проблема разделения татарского народа, часть которого проживает в Башкирии, собственно говоря, статистика говорит, что татар в этой соседней республике больше, чем башкир. Кроме того, у двух народов похожие языки, и они прекрасно понимают друг друга. Поэтому, собственно говоря, противников объединения Татарстана и Башкортостана будет мало, а с точки зрения реализации инфраструктурных проектов или ведения бизнеса открываются огромные перспективы. У той же группы «Камаз» часть производственных мощностей находятся в башкирском Нефтекамске, – пояснил инициативу вице-премьер.

В объединённом субъекте федерации под рабочим названием Большой Татарстан планируется сохранить права всех этнических и религиозных групп. Государственными языками будут русский и татарский, они будут в обязательном порядке изучаться в школах и вузах, при желании возможна организация обучения на башкирском языке. Административным центром региона выбрана Казань как наиболее крупный город на этой территории.

Сейчас в правительстве начали подготовку к референдуму, который пройдёт в республиках в 2022 году. На нём избирателям придётся выбрать согласны ли они объединить республики в 2023 году или процесс следует начать в 2025 году.

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