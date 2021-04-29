Lenovo представила NAS-накопитель на 36 Тб

Компания Lenovo п оказала во время презентации накопитель облачного типа модели Personal Cloud T2. По словам разработчиков, на нем можно хранить до 36 Тб данных.

Собственно говоря, это вовсе не то же самое, что жесткий диск. NAS-накопитель отправляет и хранит информацию в облаке. А в нем самом установлен процессор, обеспечивающий связь.

У Realtek RTD1296 четыре ядра. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 2 Гб. Также предусмотрена флеш-память eMMC 5.1 на 8 Гб. По словам экспертов, устройство очень надежное. Резервное копирование происходит среду на двух дисках. Даже если что-либо произойдет с одним из них, доступ к сохраненным данным будет обеспечен с другого. Стоимость накопителя в Китае составит 150 долларов США.