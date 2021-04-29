Игровые смартфоны Redmi K40 Game Enhanced Edition раскупили за несколько часов

Производители электроники уже привыкли оценивать коммерческий успех новых моделей устройств по тому, насколько быстро раскупают первую выпущенную в продажу партию. Иногда новинок хватает всего на несколько минут.

Однако новому смартфону K40 Game Enhanced Edition, выпущенному под брендом Redmi, также пророчат отличное будущее. После открытия предзаказа первые игровые мобильники, выпущенные в денной компании, закончились уже через несколько часов. Премьера, так сказать, состоялась!

Второй волны предзаказов не будет, отмечают представители компании. Уже с завтрашнего дня новые смартфоны поступят в открытую продажу в китайских магазинах. О дате начала продаж на других рынках компания сообщит дополнительно.