 

Игровые смартфоны Redmi K40 Game Enhanced Edition раскупили за несколько часов

29.04.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Производители электроники уже привыкли оценивать коммерческий успех новых моделей устройств по тому, насколько быстро раскупают первую выпущенную в продажу партию. Иногда новинок хватает всего на несколько минут.

Однако новому смартфону K40 Game Enhanced Edition, выпущенному под брендом Redmi, также пророчат отличное будущее. После открытия предзаказа первые игровые мобильники, выпущенные в денной компании, закончились уже через несколько часов. Премьера, так сказать, состоялась!

Второй волны предзаказов не будет, отмечают представители компании. Уже с завтрашнего дня новые смартфоны поступят в открытую продажу в китайских магазинах. О дате начала продаж на других рынках компания сообщит дополнительно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Соловьев раскритиковал дипломатический язык Парижа

10.01 / Костюк с разгромным счетом победила соперницу и прошла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

14.07 / СК установил причастность Абызова к другим преступлениям

03.04 / В Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России

30.07 / При стрельбе в американском Сент-Луисе погибли три человека

13.11 / “Официальный спонсор”. Фотожабы на “карантин выходного дня” и 72-часовую пятницу “Эпицентра”

13.08 / Украинцы выступили за свободное использование русского языка

02.09 / Комиссия по ядерной сделке отказала США в праве требовать санкций против Ирана

27.03 / Участники акции протеста в Праге ранили полицейского

13.10 / Большинство фракций Рады раскритиковали “всенародный опрос” Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика