В Сети появились изображения и характеристики выходящего в мае Redmi Note 10T

Новый смартфон с 5G-модулем готовит к выведению на рынок компания Redmi. Note 10T появится в продаже в мае, сейчас же в Сети появились его характеристики и изображения.

Нередко информация о грядущем выходе смартфонов появляется в Интернете раньше их официальной презентации. Бренд Redmi запланировал на май выпуск своего очередного флагмана, однако инсайдеры уже обнародовали технические характеристики Redmi Note 10T. Кроме того, на ярких фотоснимках поклонники продукции китайской марки могут увидеть, как будет выглядеть грядущая новинка.

В первую очередь стоит отметить, что это устройство является глобальной версией Redmi Note 10 5G. 6,5 дюймовый IPS-дисплей Redmi Note 10T получил разрешение Full HD+ и поддерживает 90-Герцную частоту обновления картинки. Защищает экран Gorilla Glass 3, также на передней панели в круглом отверстии в центре вверху размещен 8-мегапиксельный фронтальный фото-видео-датчик. Блок основной камеры состоит из троих объективов на 2, 2 и 48 миллионов точек.

Мощность и быстродействие гаджету обеспечивает однокристальная мобильная система Dimensity 700 5G, которую дополняет чип оперативной памяти на 4 или 6 гигабайта. Хранить файлы владелец Redmi Note 10T может на флэш-накопителе вместительностью 64 либо 128 Гигабайт. Долгая работа при любых сценариях использования девайса возможна благодаря аккумулятору на 5 тысяч мА•ч, при этом аппарат поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Кроме того, в смартфоне есть и такие популярные опции, как дактилоскоп, возможность работы с двумя SIM-картами, USB-C, GPS, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и аудиоразъём для подключения наушников на 3,5 миллиметра.

Источник: www.ixbt.com