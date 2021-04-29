Кудрявцева рассказала о старшем брате, скончавшемся в возрасте 10 дней

Лера Кудрявцева, несмотря на свою активную профессиональную деятельность, сама достаточно редко дает интервью. Недавно она раскрыла некоторые семейные тайны и подробности личной жизни Сурену Каграманову для его YouTube-шоу. Телеведущая пояснила о старшем брате, скончавшемся в возрасте 10 дней.

До того, как на свет появилась Лера Кудрявцева, ее родители мечтали о мальчике. У них родился сын, но он умер в раннем возрасте из-за почечной недостаточности. Семья невероятно тяжело переживала эту трагедию. Поэтому будущую знаменитость отец назвал мужским именем Валерия, не получив согласия родственников. Кроме этого, он воспитывал ее как мальчика и часто смотрел с дочерью футбол. Сама Лера Кудрявцева комплексовала по поводу имени, так как дети ее в школе дразнили.

Ведущая «Судьбы человека» откровенно призналась в интервью, что жалеет о том, что ее отец так рано ушел из жизни. Несмотря на то, что его нет уже в живых 17 лет, для Леры Кудрявцевой эта тема все еще болезненная. Она бы хотела показать родителю мир и дать все, что он заслуживал. Она была любимицей отца, поэтому старшая сестра Оксана часто ревновала.