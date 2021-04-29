Анастасия Волочкова рассказала о ссорах и примирениях со своим таинственным возлюбленным

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова опубликовала новый пост, в котором пояснила о том, что ее отношениям с таинственным возлюбленным почти десять месяцев. При этом, балерина опубликовала совместное фото с избранником, но предусмотрительно обрезала снимок, чтобы поклонники не смогли его разглядеть.

Анастасия Волочкова скрывает внешность возлюбленного. Известно только, что его зовут Олег. Балерина призналась, что за эти десять месяцев они много раз ссорились и мирились, огорчали друг друга и радовались, часто выплескивали негативные эмоции, но все равно побеждали чувства. Она рада, что вместе с Олегом нашла в себе мудрость и осталась с ним вопреки многим обстоятельствам.

Танцовщица пожелала всем, кто прочитал ее пост, «любить и быть любимыми, так как это – большое счастье». Несколько месяцев назад влюбленные отдыхали на Мальдивах, а в начале года балерина сообщила, что рассталась с Олегом. Причиной разрыва было то, что избранник не ценит ее творчество. Однако в марте пара вместе ездила в Санкт-Петербург, после чего они вновь сошлись.