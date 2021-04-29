Набсовет “Нафтогаза” не согласен с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году

“В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда”, – говорится в обращении.

Состав набсовета компании обращает внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, который компания была обязана им поставлять на условиях возложенных специальных обязательств. Правительство отменило это правило с августа 2020 года, но задолженность до сих пор остается непогашенной.

Глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд подчеркнула, что, несмотря на чрезвычайно сложные условия 2020 года, компания смогла достичь существенного положительного значения свободного денежного потока, что стало достижением по сравнению с мировыми показателями нефтегазовой промышленности.

Кроме того, 2020 год стал первым годом после проведения анбандлинга, когда деятельность по транспортировке природного газа, которая была крупнейшим источником доходов “Нафтогаза”, передали “Магистральному газопроводу Украины”.

“Поэтому мы подчеркиваем, что результаты командной работы правления в 2020 году считались очень высокими, а при отсутствии годового убытка были бы отличными. Но убыток возник из-за неподвластных правлению обстоятельства. И компания нашла возможности для формирования финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы с целью достижения целевых результатов будущей добычи и финансовых показателей”, – говорится в обращении.

В документе подчеркнули, что увольнение Андрея Коболева с должности председателя правления компании “противоречит требованиям украинского законодательства и Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности”.

Появляется серьезная угроза для “непрерывности хозяйственной деятельности группы “Нафтогаз”, а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины”, – говорится в документе.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому были прекращены полномочия представителей государства и независимых членов наблюдательного совета “Нафтогазу”, а по итогам заседания правительства набсовет переизбрали заново. Он будет работать в том же составе до проведения конкурса на четырех независимых членов совета.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Позднее он сообщил, что не будет препятствовать Витренко занять место руководителя компании, но свое увольнение обжалует в суде.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

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