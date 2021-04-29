 

Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

29.04.2021, 17:34, Новости дня
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“Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года. Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи”, – пояснили в Офисе президента.

По словам Зеленского, в Украине распространена практика неэффективного управления госпредприятиями.

“Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции. Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций”, – отметил глава государства.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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