 

К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются войска

29.04.2021, 17:26, Разное
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Днем 29 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном произошло обострение, вылившееся в полноценное боевое столкновение. Таджикская сторона обстреляла сразу несколько пограничных застав своих соседей, за что киргизские силы захватили таджикскую заставу. К границе с обоих сторон стягиваются войска, передает Пятый канал. Согласно последним данным, во время обострения на границе уже погиб один человек. Еще больше десяти были ранены, причем среди пострадавших оказались и гражданские лица.



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