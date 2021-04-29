Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в окрестностях деревни Селевино в Клинском районе Московской области спрятана закладка с наркотиками. Правоохранители стали наблюдать за местностью. Их терпение было вознаграждено – проведать тайник пришел 33-летний житель подмосковных Мытищ.

Мужчина достал содержимое закладки, после чего и был остановлен полицией, передает “Радио 1”. В результате при себе у него было обнаружено два килограмма наркотиков, как было установлено позже – амфетамина. На телефоне у задержанного нашли фотографии и координаты этого тайника.