 

Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков

29.04.2021, 17:26, Разное
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Сотрудники полиции получили информацию о том, что в окрестностях деревни Селевино в Клинском районе Московской области спрятана закладка с наркотиками. Правоохранители стали наблюдать за местностью. Их терпение было вознаграждено – проведать тайник пришел 33-летний житель подмосковных Мытищ.

Мужчина достал содержимое закладки, после чего и был остановлен полицией, передает “Радио 1”. В результате при себе у него было обнаружено два килограмма наркотиков, как было установлено позже – амфетамина. На телефоне у задержанного нашли фотографии и координаты этого тайника.



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