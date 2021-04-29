 

Михалков привился от COVID из-за потери бдительности

29.04.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».

«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю… Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова.  В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.

В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / WhatsApp приостановит обработку запросов о пользовательских данных в Гонконге

05.01 / На вторичном рынке смартфонов Китая лидирует iPhone 11

18.12 / США назвали Россию угрозой для морского господства

29.08 / Арестован гендиректор «Мособлэнерго» Брижань

28.02 / Бутусов: Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР, который дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев

20.09 / NI – Помпео собирается помешать Ирану получить российское и китайское оружие

02.12 / Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой

03.12 / СБУ проводит обыски в “Укроборонпроме” и “Укрспецэкспорте” – пресс-служба концерна

01.11 / Стали известны подробности подрыва гранаты во Владимирской области

10.07 / За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело рекордное число людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика