 

Минздрав Киргизии назвал число раненных и погибших в конфликте на границе

29.04.2021, 17:02, Новости дня
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В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития.

«За время конфликта на границе ранения получили 26 человек, двое скончались», – передает слова представителя ведомства ТАСС. У некоторых госпитализированных огнестрельные ранения.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов сообщил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.



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