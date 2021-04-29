Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Наталья Ионова, Светлана Лобода и другие на премьере фильма в Москве

Премьерный показ приквела фильмов про афериста Вову Рубинштейна “Прабабушка легкого поведения. Начало” прошел в минувшую среду в рамках 43-го ММКФ в московском кинотеатре. Оценить новую комедию Марюса Вайсберга пришли Светлана Лобода, Екатерина Климова, Филипп Киркоров, Эмин, Павел Деревянко, Яна Расковалова, Миранда Мирианашвили, Маша Цигаль, Екатерина Волкова, #2Маши, Мот, Эмин Агаларов, Денис Клявер и многие другие.

Позитивным настроением с гостями делилась команда фильма – продюсер и исполнитель главной роли Александр Ревва, актеры Михаил Галустян, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’оZа), Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Ева Смирнова и др. Кстати, Наталью Ионову пришла поддержать ее 13-летняя дочь Лидия, которая часто экспериментирует со стрижкой и цветом своих волос. На этот раз она вышла к фотографам с прической голубого оттенка.

Команда фильма “Прабабушка легкого поведения. Начало”

Действие новой картины разворачивается в 1980 году. Вова Рубинштейн в исполнении Александры Реввы пытается разбогатеть, под шумок переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием и дают задание разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Если Вова не выполнит миссию, то угодит за решетку.

Картина выйдет во всероссийский прокат 6 мая.

Светлана Лобода

Филипп Киркоров Наталья Чистякова-Ионова с дочерью и Светлана Лобода Иосиф Пригожин и Валерия с дочерью Елизаветой Наталья Чистякова-Ионова и Светлана Лобода Наталья Рудова

Павел Деревянко со спутницей

Михаил Галустян с женой Викторией Екатерина Климова Лидия Чистякова и Max Box Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов Марика Кравцова Клава Кока Дуэт #2Маши

Эмин Агаларов, Наталья Чистякова-Ионова и Денис Клявер Алексей Чадов и Игорь Жижикин со спутницами