США пообещали направить в Индию гуманитарную помощь более чем на 100 млн долларов

для борьбы с COVID-19.

Соединенные Штаты Америки уже в ближайшие дни предоставят Индии помощь в борьбе с пандемией коронавируса более чем на 100 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Власти штатов США, частные компании, неправительственные организации помогут с тем, чтобы доставить в страну жизненно важный кислород, оборудование и предметы первой необходимости для индийских больниц, говорится в сообщении: «Первые самолеты начнут прибывать в Индию в четверг, 29 апреля, это продолжится до следующей недели», — рассказали в Белом доме.

США первоначально планируют предоставить 20 млн доз вакцины AstraZeneca, 1100 баллонов кислорода, 1700 кислородных концентраторов, установки генерации кислорода, средства индивидуальной защиты (15 млн медицинских масок), экспресс-тесты на COVID-19 и противовирусный препарат ремдесивир.

Ранее власти США заявляли, что миллионы доз вакцины AstraZeneca они намерены выделить другим странам. В США большой запас этой вакцины, но сейчас она не используется, так как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) еще не выдало разрешение на применение.

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Накануне, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин также сообщил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Кремль пообещал доставить в Индию более 22 тонн оборудования и лекарств, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов фавипиравир, эффективность которого не доказана.

Число погибших в результате пандемии коронавируса в Индии 28 апреля превысило 200 тысяч человек. Этому способствовала нехватка больничных коек и медицинского кислорода. За последние 24 часа было зарегистрировано почти 361 тысяч новых случаев заражения COVID-19 — это самый большой в мире прирост числа новых заболевших коронавирусом за сутки. Общее число тех, кто заразился коронавирусной инфекцией в Индии, достигло почти 18 млн человек.

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