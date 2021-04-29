Мнение: Заброшенные деревни, бесплатная подводка газа и рост спроса на землю

1. Утверждение о том, что вся Россия покрыта деревнями-призраками, является явным преувеличением. Прикрепленная к посту карта от 2017 года показывает распределение заброшенных деревень по субъектам РФ. Судя по приведённым данным, запустение характерно только для центральной России и Северо-Запада (и то далеко не для всех регионов):

https://www.vividmaps.com/wp-content/uploads/2017/09/abandoned-villages.png

На Европейском Юге и в Сибири дела в плане запустения обстоят относительно благополучно.

Рекордсменами по числу заброшенных деревень являются Вологодская, Тверская, Псковская, Ярославская, Костромская и Кировская области.

Причин здесь несколько. Первая, видимо, в том, что на севере изначально было много поселений с небольшим числом жителей по сравнению с южными регионами.

Вторая причина – центральная и северная Россия особенно сильно пострадали от последствий коллективизации. Чтобы успешно развивать сельское хозяйство в нечернозёмной зоне, нужен эффективный частный фермерский труд, как в скандинавских странах. Нормально зарабатывать в советской деревне было невозможно, поэтому народ валом валил в крупные города.

Карта отражает только деревни, стихийно покинутые в сравнительно недавнее время (в последние несколько десятилетий). Целенаправленно уничтоженные поселения не учитываются (а их их было на порядок больше):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликвидация_«неперспективных_деревень»

В полной мере намеченная реорганизация системы сельского расселения не была осуществлена. Сельских населённых пунктов было ликвидировано меньше запланированного. Тем не менее поселенческая сеть претерпела существенные изменения. За период 1959—1979 годов число сельских населённых пунктов в РСФСР уменьшилось до 177,1 тысяч — на 60,2 %, в целом по СССР — до 383,1 тысяч — на 54,3 %. Больше всего жителей было переселено в Нечернозёмной зоне.

Политика преобразования структуры сельского расселения не оправдала первоначальных замыслов и имела негативные социально-экономические последствия. При её реализации не учитывались важные стороны жизнедеятельности сельского населения, прежде всего его связь с личным приусадебным хозяйством. Ликвидация мелких населённых пунктов приводила к запустению прилегавших к ним сельскохозяйственных угодий, возрастанию производственных нагрузок на работников, занятых в сельском хозяйстве, ликвидации личных хозяйств. Процесс концентрации сельского населения привёл к снижению уровня заселённости территорий. Ослабление сети населённых мест в восточных районах ослабляло и нарушало межселённые связи и отрицательно влияло на обслуживание населения. Подвергшиеся переселению жители в основном переезжали в города. Эта ситуация усиливала миграцию из сельской местности и вела к демографическому старению деревни. <…>

В 1980 году решением Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР разделение сельских населённых пунктов на «перспективные» и «неперспективные» было отменено. Тем не менее, разрушение сети сельских населённых пунктов, отчасти спровоцированное данной политикой, продолжалось. Мелкие населённые пункты продолжали исчезать.

Таким образом, «умирающая русская деревня» – это не детище 1990-х, как у нас до сих пор многие считают, а продолжение запущенных в СССР процессов.

Даже в отсутствие советской власти в деревнях в 20 веке наступил бы кризис, поскольку растущая производительность сельского хозяйства неизбежно выталкивала бы лишние рабочие руки в города. Однако едва ли бы этот кризис был бы столь печальным и масштабным по последствиям.

В нормальном сценарии значительная часть крестьян попросту уехала бы в город, а не грабила бы в составе комбедов своих односельчан–«кулаков» (и не бежала бы после этого из-за «внезапно» начавшегося голода). Переселялись бы люди не с пустыми руками, а с деньгами от продажи земли и собственности, пускай и небольшими. Оставшиеся «кулаки» превратились бы в коллег западных фермеров – закупились бы тракторами и автомобилями, проложили бы к своему жилью дороги. В северных регионах развивали бы мясное животноводство, а не забивали бы домашний скот во время коллективизации. В деревне дольше сохранялась бы высокая рождаемость, население современной России было бы гораздо больше, а его плотность выше, что делало бы сельские поселения более жизнеспособными.

2. Теперь российским селянам будет проще подвести газ к домам:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6088f48e9a79473c23c71a3b

Правительство России подготовило законопроект о газоснабжении, который позволит населению не платить за подключение участков к внутрипоселковым газопроводам. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если раньше человек платил <…> за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то сейчас в рамках поручений президента это будет изменено: это будет ответственностью ресурсоснабжающей организации, оператора, который работает в каждом субъекте России», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, сейчас в России уровень газификации довольно высокий. Но тем не менее, еще остаются населенные пункты, куда газ подведен только до границы, а также земельные участки, к которым его не смогли провести от поселкового газопровода, добавил Новак.

По всей видимости, раньше в «Газпроме» считали, что если домовладелец не в состоянии сам оплатить подведение, то и расплачиваться за поставки газа он не сможет. Теперь доверие к платёжеспособности россиян повысилось.

3. Стимулирование сельской ипотеки начало приносить свои плоды:

https://lenta.ru/news/2021/04/28/land/

По итогам первого квартала 2021-го спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза по сравнению с показателем октября-декабря 2020 года и на 16 процентов в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков, россияне бросились скупать землю вопреки несезонному периоду. В основном они выбирали земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), в дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Тем временем цены на рынке выросли только на земли промышленного назначения: на 4 процента за квартал, до 94 тысяч рублей за сотку. Земля ИЖС в настоящее время стоит в среднем 42 тысячи рублей за сотку, СНТ/ДНП — 35 тысяч рублей за сотку, что соответствует показателям за аналогичный период 2020-го.

Покупателям не хватает ликвидного предложения, выяснили эксперты: из-за ажиотажа на рынке его объем за квартал снизился на 9 процентов. По мнению специалистов, повышенный спрос на землю обусловлен неустойчивой эпидемиологической обстановкой, а также развитием программы сельской ипотеки.

С точки зрения горожанина можно только порадоваться тому, что народ, кажется, начал ехать на село. Это гораздо лучше, чем раздувать кредитными деньгами цены на квартиры в городах.