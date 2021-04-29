 

Большинство разработчиков выступают за снижение комиссий в магазинах приложений

29.04.2021, 16:50, Новости дня
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Во время международной конференции разработчиков приложений спросили, какой размер комиссий в интернет-магазинах они считают оптимальным. Почти две трети респондентов (62%) назвали число – не более 15%.

При этом почти четверть опрошенных считают, что крупным интернет-магазинам приложений достаточно и десяти процентов от выторга. А 11% респондентов назвали оптимальным уровень 5%. Наконец, 8% говорят, что и этого слишком много, ведь современные платформы – это всего лишь онлайн-площадки, которые ничего не производят, но только снимают пенку.

Напомним, что поводом для дискуссии стали непомерно высокие размеры комиссий, установленные в самых крупных онлайн-магазинах, предлагающих приложения и видеоигры.



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