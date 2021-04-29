Создан автономный робот для выжигания сорняков в поле

Специалисты компании Carbon Robotics представили автономного сельскохозяйственного робота, основное предназначение которого – уничтожать сорняки.

Машина работает самостоятельно и может выполнять свои функции круглосуточно, отмечают инженеры. Она оснащена искусственным интеллектом, который распознает сорняковые всходы и тут же уничтожает их лазером.

Однако привод осуществляется от дизельного двигателя, который, разумеется, нужно время от времени заправлять. Это единственное «архаическое» устройство в данном образце ультрасовременной техники, говорят разработчики. Кстати, за один час робот способен уничтожить целю сотню тысяч сорняков, проросших среди посевов. то позволяет очищать до 8 га в сутки.