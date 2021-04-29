 

Создан автономный робот для выжигания сорняков в поле

29.04.2021, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты компании Carbon Robotics представили автономного сельскохозяйственного робота, основное предназначение которого – уничтожать сорняки.

Машина работает самостоятельно и может выполнять свои функции круглосуточно, отмечают инженеры. Она оснащена искусственным интеллектом, который распознает сорняковые всходы и тут же уничтожает их лазером.

Однако привод осуществляется от дизельного двигателя, который, разумеется, нужно время от времени заправлять. Это единственное «архаическое» устройство в данном образце ультрасовременной техники, говорят разработчики. Кстати, за один час робот способен уничтожить целю сотню тысяч сорняков, проросших среди посевов. то позволяет очищать до 8 га в сутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

11.07 / Иван Голунов разоблачил «расследования» Навального

14.02 / Косачев назвал импичмент Трампа внутренними разборками между политиками

21.09 / Тимошенко, возможно, вывела из Украины $16,5 млн через Латвию

07.03 / Развожаев рассказал о планах развития Севастополя

01.03 / Голубовская сообщила о китайских “корнях” коронавируса в Украине и вероятном появлении нового штамма возбудителя

04.12 / “Первая встреча”. Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком

12.08 / Финансовые рынки: в Азии спад, в Европе смешанная динамика

01.01 / Вступили в силу новые правила купания на пляжах

23.08 / В РФ разработали подводный буксировщик для ускоренного передвижения спецназа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика