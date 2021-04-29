Комнатные мухи могут переносить SARS-Cov-2 в течение 24 часов



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Известно, что мухи (musca domestica) способны передавать людям и животным до 250 паразитарных, вирусных и бактериальных инфекций. До настоящего момента потенциал этих насекомых как возможных переносчиков SARS-Cov-2 не изучался, а это очень важно, с учетом близости комнатных мух к человеку и домашним питомцам.

Ученые из Университета Канзаса (Kansas State University) и Службы сельскохозяйственных исследований (Agricultural Research Service) провели два лабораторных эксперимента, чтобы оценить восприимчивость мух к вирусу. В первом исследовании способность насекомых заражаться SARS-Cov-2 через окружающую среду и молоко с добавлением патогена. Затем ученые собрали образцы с поверхностей, с которыми контактировали мухи, подвергшиеся воздействию коронавируса и проверили их с помощью ПЦР-теста.

Оказалось, что все образцы содержат вирусную РНК. В двух мазках, взятых из контейнера, где мухи находились в зараженной среде, следы патогена обнаруживались спустя 24 часа после отбора.

Однако эти результаты вовсе не означают, что во время комнатные мухи представляют угрозу для человека или животных. Как сообщили авторы исследования сайту Verywell Health, лабораторная среда хоть и была приближена к условиям реальной окружающей среды, но все-таки эксперименты проводились не в домах и квартирах. Кроме того, мухи могут передавать только РНК SARS-Cov-2, которая сама по себе не является инфекционной. Необходимы более масштабные исследования, чтобы полноценно проанализировать способность комнатных мух заражаться и распространять вирус, а пока ученые только определили такую возможность.

«И вообще, как часто в реальной жизни вы сталкиваетесь с ситуацией, когда коронавирус содержится в молоке, а муха в нем купается? Я бы вообще не беспокоился об этом», — отметил старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля (Amesh A. Adalja).