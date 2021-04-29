 

«Бог послал мне потрясающего ребенка»: Тина Канделаки поздравила младшего сына с 20-летием

29.04.2021, 16:44, Разное
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Свой 20-й день рождения вчера, 28 апреля, отметил младший сын Тины Канделаки. Телеведущая трогательно поздравила Леонтия с праздником и заявила, что ей «Бог послал потрясающего ребенка».
По словам Тины Канделаки, ее младший сын более творческая личность, чем она сама. К своему празднику он пришел с релизом новой композиции. Это лучшее, что знаменитость могла ожидать от своего ребенка. Леонтия она считает прекрасным музыкантом, который многим даст фору. Мать восхищает то, как 20-летний парень умеет дружить и любить. Она убеждена, что именинник обязательно сделает в жизни что-то хорошее.

По случаю юбилея сына телеведущая опубликовала в микроблоге Instargam видео с ним. Младший наследник наконец-то распрощался с длинными кудрями, которые не очень нравились матери. Кроме Леонтия у известной журналистки есть дочь Мелания, которая старше брата всего на год. Детей телезвезда родила, когда состояла в браке с предпринимателем Андреем Кондрахиным.

Ранее Тина Канделаки рассказала, благодаря чему зарабатывает миллионы. Своим главным инструментом заработка ведущая считает «искусство коммуникации». За публичные мероприятия знаменитость может заработать около четырехсот тысяч рублей. Своей сильной стороной она считает речь, которую тренировала годами.



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