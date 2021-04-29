Виктория Боня пожаловалась, что отец не платит алименты ее дочери

Виктория Боня откровенно пояснила своим поклонникам о том, что она самостоятельно содержит дочь Анджелину. По словам модели, ее бывший гражданский супруг Алекс Смерфит не платит алименты на наследницу.

По словам экс-участницы «ДОМа-2», на содержание дочери в месяц у нее уходит два миллиона рублей. С прошлого года сын ирландского миллиардера перестал оплачивать им няню. Виктория Боня пригрозила бывшему возлюбленному, что подаст на него в суд, если он и дальше будет отказываться от выполнения своих обязательств. На это Алекс Смерфит ответил, что доходы модели гораздо выше его, поэтому суд она проиграет. Кроме этого, он пригрозил, что это знаменитости придется выплачивать ему деньги.

С Алексом Смерфитом модель жила на протяжении семи лет, но официально свои отношения пара так и не зарегистрировала. Расстались они четыре года назад, и до заявления Виктории Бони казалось, что этот процесс был мирным. Дочь Анджелина часто бывала в отцовском доме, а звездная мать не спешила увозить ее из Монако, чтобы была возможность видеться с родителем.