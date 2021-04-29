Microsoft спустя 14 лет изменит в Office шрифт по умолчанию

На официальном сайте компании Microsoft появилась информация о том, что в 2022 году программный пакет Microsoft Office претерпит некоторые изменения. Произойдет замена шрифта по умолчанию.

Все желающие могут принять свое участие в выборе из пяти предложенных вариантов. Привычный для пользователей Calibri, утвержденный еще в 2007 году, будет заменен на гарнитуру Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena или Tenorite. До Calibri использовался Times New Roman, который очень схож с новым Tenorite.

Первым в списке на замену Calibri вначале рассматривался Bierstadt. Его создатель использовал в своем творении элементы из швейцарской типографии ХХ века. Заметно сходство в стилистике Bierstadt с Helvetica.

Основой для шрифта Grandview послужило оформление железнодорожных указателей Германии. Seaford собрал в себе совокупность старых шрифтов. Skeena имеет традиционный вид с засечками и смягчением.

Представителями компании был сделан акцент на том, чтобы шрифт по умолчанию был нейтрален для глаза и восприятия, а пользователь смог сразу направить свое внимание и силы на работу и не задумываться над выбором.

Несмотря на уже существующую внушительную коллекцию (700 дизайнов), разработчикам Microsoft показалось уместным добавить еще пять уникальных.

Источник: gdeichto.ru