 

Microsoft спустя 14 лет изменит в Office шрифт по умолчанию

29.04.2021, 16:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На официальном сайте компании Microsoft появилась информация о том, что в 2022 году программный пакет Microsoft Office претерпит некоторые изменения. Произойдет замена шрифта по умолчанию.
Все желающие могут принять свое участие в выборе из пяти предложенных вариантов. Привычный для пользователей Calibri, утвержденный еще в 2007 году, будет заменен на гарнитуру Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena или Tenorite. До Calibri использовался Times New Roman, который очень схож с новым Tenorite.

Первым в списке на замену Calibri вначале рассматривался Bierstadt. Его создатель использовал в своем творении элементы из швейцарской типографии ХХ века. Заметно сходство в стилистике Bierstadt с Helvetica.

Основой для шрифта Grandview послужило оформление железнодорожных указателей Германии. Seaford собрал в себе совокупность старых шрифтов. Skeena имеет традиционный вид с засечками и смягчением.

Представителями компании был сделан акцент на том, чтобы шрифт по умолчанию был нейтрален для глаза и восприятия, а пользователь смог сразу направить свое внимание и силы на работу и не задумываться над выбором.

Несмотря на уже существующую внушительную коллекцию (700 дизайнов), разработчикам Microsoft показалось уместным добавить еще пять уникальных.

Источник: gdeichto.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Мнение: Пороги и ярусы

26.04 / Ученые обнаружили на Земле пыль после взрыва сверхновой

10.07 / Россияне получат больше денег: Кому положены повышенные выплаты?

23.03 / В России в драке погиб боец ММА

22.09 / Названы повышающие риск смерти от сердечного приступа черты характера

21.03 / Ученые заявили, что коронавирус может вызывать проблемы с усвоением сахара

14.11 / “Каждый день праздник”: Певица Слава впечатлила поклонников зажигательным танцем

10.03 / Мнение: Налог на блогеров

18.08 / Личное: Есть ли выход для Беларуси?

29.07 / Опубликовано первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика