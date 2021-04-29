Гройсман заявил, что закон о статусе олигарха лоббируют желающие сами стать олигархами

“Олигархи появляются тогда, когда нерадивые коррумпированные чиновники дают им преференции. Поэтому вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников. Чтобы они не допускали – монополий, приближение определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения. И я считаю, что это попытка наверняка. Появится закон, мы его увидим, но насколько я вижу – это попытка самой власти стать олигархами”, – сказал бывший премьер-министр.

Он убежден, что такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был “каким-то образом был благодарен властям, за то, что их не будут трогать”. По мнению Гройсмана, Украине в первую очередь необходимы равные правила для всех в экономике, а также справедливые суды и независимые медиа.

“Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны – большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государство. Более того, я считаю, что здесь могут быть скрытые попытки поставить в зависимость медиа и журналистов. И здесь вопрос о независимости средств массовой информации. То есть я считаю, что вопрос деолигархизации – это вопрос вообще свободы и закона в стране”, – подчеркнул он.

Именно прозрачные отношения власти с бизнесом обеспечат снижение влияния олигархов, заявил Гройсман.

“Если есть вопросы для бизнеса – его надо пригласить, собрать и сказать: “У нас для вас есть вопросы”. Публично, раз-два-три-четыре-пять. И мы предлагаем следующие пути решения. А не так, как это пока сегодня звучит от власти: будут какие-то критерии, а кто под эти критерии попадет? Я думаю, что должно попасть много средних или мелких предпринимателей, которые кому-то мешают, им поставят клеймо “мини-олигарх” и он будет лишен возможности работать, развиваться и делать свое дело. Вот пока это мое мнение. Я считаю, что этими шагами мы очень далеко зайдем, разрушая вообще национальную экономику”, – отметил бывший глава правительства Украины.

Контекст:15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

По мнению экс-помощника госсекретаря США, американского дипломата Дэниела Фрида, соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов и прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и СМИ.

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