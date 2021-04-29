“Тело моего парня горячее, чем огонь”. Спирс показала фигуру в купальнике и заявила, что должна похудеть ради бойфренда

“В последние две недели я говорю себе, что все, мне нужно привести себя в форму, учитывая, что тело моего парня [фитнес-тренера Сэма Ашгари] горячее, чем огонь! Я была как дерьмо. Так что я много бегаю и стараюсь внимательно относиться к питанию. Надеюсь, что в ближайшее время не увижу бургер”, – написала Спирс.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harper’s Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men’s Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

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