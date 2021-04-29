Названа приблизительная стоимость пасхального набора

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский назвал приблизительную стоимость пасхального набора в регионе. В него входят куличи, яйца и творог.

Воскресенский отметил, что в настоящее время во многих магазинах можно найти места торговли тематическими товарами. По словам политика, в настоящее время праздничные наборы продаются там по цене в 500-700 рублей, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.