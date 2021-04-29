Названа приблизительная стоимость пасхального набора

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29.04.2021, 16:32, Разное
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский назвал приблизительную стоимость пасхального набора в регионе. В него входят куличи, яйца и творог.

Воскресенский отметил, что в настоящее время во многих магазинах можно найти места торговли тематическими товарами. По словам политика, в настоящее время праздничные наборы продаются там по цене в 500-700 рублей, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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