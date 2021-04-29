 

Мнение: Отключение России от SWIFT – это план «Б» по Донбассу (Леонид Кравчук).

29.04.2021, 16:30, Разное
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“В Европарламенте готовят резолюцию об отключении России от SWIFT и остановке «Северного потока-2». Фракция «Европейской народной партии» (ЕНП), которая является крупнейшей в Европейском парламенте (ЕП), готовит проект резолюции об усилении санкций против России.

Об этом сообщили в партии в преддверии пленарной недели в ЕП, передает «Европейская правда».

По инициативе ЕНП Европарламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию в среду, 28 апреля.

В ней европарламентарии осудят «наращивание российской военной мощи вокруг Украины», а также другие «вопиющие нарушения прав человека и международного порядка Кремлем», среди которых, «дело Навального» и даже «нападение российских спецслужб на Чехию».

«Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украины и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации. Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода “Северный поток — 2”, исключения России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов, и запрета им въезда в ЕС», — говорится в заявлении партии.

Напомним, отключение России от международной финансовой системы SWIFT является идеей-фикс украинской власти. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что такое отключение – это план «Б» по Донбассу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь выступил с предложением отключить Россию от SWIFT. В Европарламенте же заявили, что готовят в этом смысле «атомную бомбу» для РФ.

Также ранее глава «Нафтогаза» Украины назвал остановку «Северного потока-2» вопросом «жизни и смерти» украинцев. «Газпром» ранее не исключил, что остановка «Северного потока-2» вполне реальна. Позже, однако, там уверили, что газовая магистраль будет достроена.”

Завтра будет завтра.
Если же всё таки Европарламент пойдёт на эти хотелки нынешнего киевского режима, и всё же примет подобное решение…, получается у Москвы будут развязаны руки.
А там уже пусть будет как будет.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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