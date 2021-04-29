В День пожарной охраны цистерны пожарных автомобилей заправят чешским пивом

Роспотребнадзор нашёл применение миллиону декалитров чешского пива, изъятого в России после дипломатического конфликта с Чехией.

В пятницу, когда пожарные будут отмечать свой профессиональный праздник, пиво используют для тушения пожаров.

Чешское пиво начали изымать в понедельник. Выливать его на землю или в реку запретило Минприроды, раздать бесплатно людям не позволило Министерство культуры по причине идеологической вредности напитка. День пожарной охраны пришёлся как нельзя кстати.

Огнетушащие свойства пива открыл российский инженер Александр Лоран в конце XIX века. Пена, образующаяся на поверхности напитка, мешает поступлению кислорода к горящей поверхности. В созданном им позже ручном огнетушителе пиво заменили щёлочь кислота, что разочаровало многих пользователей. 30 апреля пожарная охрана вернётся ненадолго к истокам и будет тушить пожары пивом.

– Миллион декалитров – это десять тысяч кубометров. Этого количества пива хватит, чтобы заполнить пять тысяч пожарных автоцистерн. Не хватит цистерн – задействуем передвижные пожарные водоёмы – 12 кубометров каждый. Расходовать будем экономно, пусть хоть что-то останется на после праздника, – сказал начальник Главного управления пожарной охраны МЧС Валентин Нелюбов.

При подготовке «пивного эксперимента» обнаружилась проблема. Расход разных сортов пива на пожаре, а значит, остаток по окончании праздника в пожарных частях будет разным. Пожарные части, которым планируется выдать менее эффективное тёмное пиво, требуют увеличить нормативы выдачи. Тем временем россияне с особым энтузиазмом желают пожарным сухих рукавов в день праздника.

—