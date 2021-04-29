Попова призвала отказаться от массовых мероприятий на майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.

Попова заявила, что «нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые на предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», передает ТАСС.

«Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости) и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия», – добавила она.

По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии.

Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом попросила Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.