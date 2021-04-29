 

Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента

29.04.2021, 16:08, Новости дня
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».

Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.

Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.

Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.



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