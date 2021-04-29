 

Из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана вывезли более 800 человек

29.04.2021, 16:08, Новости дня
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Более 800 человек эвакуировали из зоны конфликта на кыргызско-таджикской границы, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

Уточняется, что всего вывезено 848 человек, 498 из них отправлены в город Баткен, 350 – в Лейлекский район. Члены местных комиссий по гражданской защите обеспечивают граждан питанием и всем необходимым, передает портал Turmush. Отмечается, что перестрелка на границе не прекращается.

Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном.



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