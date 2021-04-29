СМИ: звезда “Холопа” Милош Бикович встречается с танцовщицей Ариной Волошиной

Вчера вечером в Москве прошел торжественный гала-ужин журнала InStyle в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Среди гостей был 33-летний актер сербского происхождения Милош Бикович. Внимание гостей и журналистов привлекла таинственная спутница звезды таких фильмов как “Холоп” и “Лед”, которая пришла на мероприятие в черном кружевном платье. С ней актер прибыл к месту назначения и весь вечер сидел рядом за столом. Однако перед фотографами она позировать отказалась.

Многие поспешили сделать вывод, что эта девушка – новая возлюбленная актера, а также оперативно разузнали, кто она. Ее зовут Арина Волошина, она является чемпионкой России по бальным танцам. Оказалось, впервые об их связи начали говорить еще в начале этого года – тогда девушка стала изредка появляться в сторис друзей актера, но не у него в Instagram. Близкие знакомые актера утверждают, что она даже ездила с ним в Сербию. Однако ни Милош, ни Арина никак не комментируют эту информацию.

Арина Волошина

Милош БиковичНапомним, в “послужном списке” актера немало красавиц. Так, в апреле 2018 года Бикович объявил о расставании с коллегой по фильму “Лед” Аглаей Тарасовой – они встречались два года. Еще раньше Милоша связывали романтические отношения с актрисой и топ-моделью, одной из муз Карла Лагерфельда Сашей Лусс. А в сентябре 2018-го актер впервые вышел в свет с моделью, победительницей конкурса “Elite Model Look Serbia 2011” Барбарой Таталович, которая также родом из Сербии. Однако вскоре они расстались.

Большое интервью Милоша Биковича для HELLO! о кино, любви и путешествиях читайте здесь.

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Публикация от ᎯℜíℕᎯ (@arinavoloshina)