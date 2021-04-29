Названы продукты, способствующие психическому здоровью

Ряд продуктов питания приносят дополнительную пользу организму, способствуя укреплению психического здоровья человека. К ним ученые отнесли бананы, чеснок и лук. Об этом заявили сотрудники исследовательского центра в Серрее.

Ученые обнаружили в составе этих плодов большое количество пребиотиков, которые полезны в данной сфере. Также они рекомендуют употреблять молочные и другие продукты.

В ходе исследования проведены наблюдения за группой добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Всех их посадили на четыре недели на особую диету и наблюдали, как меняется психическое состояние участников эксперимента. У тех из добровольцев, в рационе которых не было необходимых пребиотиков, наблюдалось повышенное состояние ничем не мотивированной тревожности.