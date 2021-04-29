В США ученые рассказали о пользе сплетен

По мнению американских ученых, все мы напрасно осуждаем сплетни. На самом деле, они приносят немалую пользу обществу, уточняют исследователи из Дартмундского колледжа.

Сплетни работают примерно так же, как социальные сети, и даже лучше, говорят специалисты. У них есть два важных позитивные последствия. Во-первых, сплетничая, мы укрепляем социальные связи, что очень нужно в современном обществе.

Во-вторых, сплетни являются особой формой распространения информации. Она в каждом случае подается через опыт рассказчика и его предшествеников, от которых тот услышал очередное сообщение. Кстати, другие исследования показывают, что примерно 14% общения человек тратит на сплетни, а сами сплетни вовсе не обязательно носят негативный характер.