 

В США ученые рассказали о пользе сплетен

29.04.2021, 15:56, Новости дня
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По мнению американских ученых, все мы напрасно осуждаем сплетни. На самом деле, они приносят немалую пользу обществу, уточняют исследователи из Дартмундского колледжа.

Сплетни работают примерно так же, как социальные сети, и даже лучше, говорят специалисты. У них есть два важных позитивные последствия. Во-первых, сплетничая, мы укрепляем социальные связи, что очень нужно в современном обществе.

Во-вторых, сплетни являются особой формой распространения информации. Она в каждом случае подается через опыт рассказчика и его предшествеников, от которых тот услышал очередное сообщение. Кстати, другие исследования показывают, что примерно 14% общения человек тратит на сплетни, а сами сплетни вовсе не обязательно носят негативный характер.



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