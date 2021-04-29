 

После отказа от курения люди полнеют. Увеличивает ли это риск диабета и болезней сердца?

29.04.2021, 15:52, Разное
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Бросать курить – полезно дня здоровья: жизнь становится дольше, риск хронических болезней снижается, качество жизни растет. Тем не менее, отказ от табака часто сопровождается набором веса. Научные данные о том, насколько опасны эти добавочные килограммы для здоровья, до сих пор противоречивы.

Различия в том, какой вес набирают люди после отказа от курения, могут быть существенными. Соответственно, потенциальные последствия для здоровья тоже могут отличаться. Однако влияние степени набора веса на здоровье людей в реальной жизни изучено мало.

В новом исследовании за 17 тысячами австралийцами (средний возраст 43 год) наблюдали с 2006 по 2014 год. Информация о курении и массе тела участников обновлялась ежегодно с их слов.

В среднем участники, которые бросили курить, за время исследования набирали на 3,14 килограмма больше, чем те, кто продолжил курить. Их индекс массы тела также увеличился сильнее – примерно на 0,8 единицы.

Несмотря на набор веса, у людей, которые бросили курить, риск сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа практически не увеличился. В то же время, риск смерти от любой причины у них оказался в среднем в два раза ниже, чем у тех, кто продолжил курить. Ученые обнаружили, что риск смерти снижался для всех групп бросивших курить: потерявших, набравших и сохранивших прежнюю массу тела.

Жизнь после курения: через 20 минут и через 15 лет

Очищение от угарного газа через день и радикальное снижение риска инсульта через 5 лет. Бросать курить можно в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше.

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«Польза отказа от курения перевесила риск, когда речь шла о смертности, поскольку риск основных хронических болезней не увеличился, несмотря на набор веса и увеличение индекса массы тела у бросивших курить», написали авторы исследования в выводах.

Это австралийское исследование противоречит данным некоторых других научных работ, включая изыскания 2018 года американских ученых, по выводам которых сахарный диабет чаще развивался у людей, бросивших курить. Однако риск смерти от болезней сердца и любых причин у них все равно был ниже, чем у тех, кто продолжал привычку.



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