Актриса Анастасия Уколова кардинально сменила имидж

Анастасия Уколова стала популярной благодаря съемкам в фильмах и сериалах. Недавно 26-летняя актриса решила кардинально сменить имидж, чем удивила своих поклонников в микроблоге Instagram.

Артистка призналась, что она первый раз в жизни решила изменить цвет волос. Она перекрасилась в рыжий жгучий цвет. Анастасия Уколова призналась, что всегда мечтала об этом и наконец-то решилась. Многие поклонники оценили ее преображение, однако нашлись и те, кто считает, что актрисе лучше быть блондинкой.

Сначала Анастасия Уколова сделала свои волосы кремово-розовыми, с небольшим медным оттенком. Она выразила надежду, что перемены во внешности принесут ей изменения в профессии.

На протяжении двух лет Анастасия Уколова была замужем за Антоном Зенковичем. Однако отношения с оператором-постановщиком у нее не сложились. Причину расставания пара не называет, но актриса утверждает, что осталась с экс-супругом друзьями. Сердце знаменитости пока свободно.