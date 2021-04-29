 

Актриса Анастасия Уколова кардинально сменила имидж

29.04.2021, 15:50, Разное
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Анастасия Уколова стала популярной благодаря съемкам в фильмах и сериалах. Недавно 26-летняя актриса решила кардинально сменить имидж, чем удивила своих поклонников в микроблоге Instagram.
Артистка призналась, что она первый раз в жизни решила изменить цвет волос. Она перекрасилась в рыжий жгучий цвет. Анастасия Уколова призналась, что всегда мечтала об этом и наконец-то решилась. Многие поклонники оценили ее преображение, однако нашлись и те, кто считает, что актрисе лучше быть блондинкой.

Сначала Анастасия Уколова сделала свои волосы кремово-розовыми, с небольшим медным оттенком. Она выразила надежду, что перемены во внешности принесут ей изменения в профессии.

На протяжении двух лет Анастасия Уколова была замужем за Антоном Зенковичем. Однако отношения с оператором-постановщиком у нее не сложились. Причину расставания пара не называет, но актриса утверждает, что осталась с экс-супругом друзьями. Сердце знаменитости пока свободно.



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