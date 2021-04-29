Актриса Любовь Толкалина рассказала о сверхъестественных способностях

Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своих сверхъестественных способностях. По ее словам, она обладает мощной энергетикой, способной воздействовать не только на окружающих, но и на различные приборы.

Порой, когда Толкалина входит в помещение, то начинают лопаться лампочки. Иногда актриса приходит к врачу, а аппарат для обследования не работает. Такие ситуации происходили уже много раз, но им знаменитость старается не придавать значения.

Для Толкалиной важно, как ее энергетика сказывается на людях. Изо всех сил актриса пытается не мыслить в негативном ключе. Артистка опасается, что может случиться что-то плохое с близким человеком.

Любовь Толкалина никогда не позволяет сравнивать себя с другими людьми. Такое поведение может привести к возникновению зависти, пишет портал «Глобал.МСК».