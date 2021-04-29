 

Лера Кудрявцева убеждена, что все мужчины изменяют

29.04.2021, 15:50, Разное
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В интервью для YouTube-канала Лера Кудрявцева ответила коллеге Сурену Каграманову на вопросы о личной жизни. Известная телеведущая заявила, что все мужчины когда-нибудь в жизни изменяют.
Лера Курдявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Она призналась, что для нее в отношениях большее значение имеет духовная, а не физическая близость. Несмотря на разницу в возрасте, телеведущая построила с супругом счастливую семью. Поклонники часто говорят о том, что пара смотрится очень гармонично. Однако есть и те, которые убеждены, что Игорь Макаров бросит ведущую «Секрета на миллион», как только она постареет. Знаменитость не боится остаться одна, так как к собственному возрасту относится философски. Несмотря на свое заявление, Лера Кудрявцева признает, что за годы брака муж доказал ей свою преданность и верность. Но телеведущая не отрицает, что в жизни может произойти всякое.

Звезда рассказала, что супруг, который младше нее на 16 лет, имеет четкие жизненные позиции и «пацанские взгляды и понятия». Она призналась, что совершенно не ощущает разницы в возрасте. Телеведущая отметила, что, если Игорь Макаров влюбится и захочет уйти к молодой женщине, она его отпустит. Удерживать человека против его воли знаменитость не намерена. При этом, знать об изменах возлюбленного она не хотела бы. Простить неверность Лера Кудрявцева могла бы, если это «однодневный случай», но в случае наличия постоянной любовницы – нет.

Также Сурен Каграманов поинтересовался у Леры Кудрявцевой, почему она не присутствовала на похоронах Александра Колтового. Она ответила, что смерть соведущего, погибшего в авиакатастрофе, стала для нее трагедией. Ведущая не посетила церемонию прощания, так как хотела запомнить коллегу живым.



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