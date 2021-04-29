Водителей обяжут устанавливать дождевые шины во время осадков

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения разработало новый законопроект, который вносит поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и расширяет перечень условий и неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

С 1 июля 2021 года водителям запретят пользоваться автомобилем в дождливую погоду без специальных дождевых шин и наоборот запретят в ясную сухую погоду использовать автотранспортное средство с дождевой резиной.

Запрет также распространяется на те случаи, когда дождевые шины стоят не на всех колёсах или если размер установленных покрышек не предусмотрен заводом-изготовителем для конкретной модели авто. Штраф за невыполнение новый требований составит 1500 рублей.

– Современные метеорологические способы наблюдения позволяют с точностью до 50% предсказать осадки или их отсутствие. Заблаговременно! Поэтому «а я не знал!» даже не будет приниматься в качестве аргумента: у всех есть интернет, Яндекс и погода на сотовом. Не в двадцатом веке живём, господа. Поэтому будьте добры заблаговременно позаботиться о типе резины по погоде. Повторяю: за-бла-го-вре-мен-но! Это, господа, вопрос жизни и безопасности, – прокомментировал заместитель начальника управления ГИБДД полковник Алексей Разин

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