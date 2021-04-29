Судан приостановил договор с Россией о создании военной базы. Российские дипломаты это отрицают

По информации телеканала, действие соглашения приостановлено до его утверждения в парламенте.

Соглашение о создании базы материально-технического обеспечения флота РФ в Судане подписали 9 декабря прошлого года, уточнил телеканал. На этой базе должны были разместить 300 военнослужащих и принять боевые корабли с ядерным топливом. Москва параллельно с Вашингтоном в последние годы усиливала влияние в Африке и открывала проекты в гражданской ядерной сфере, сообщил Al Arabiya.

Посольство России в Судане отметило в Instagram, что новость о приостановке соглашения “не соответствует действительности”. Уведомлений от суданской стороны российские дипломаты не получали.

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Публикация от Russian * Embassy in Sudan * (@rusembsudan)

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов в беседе с “Интерфаксом” предположил, что Судан приостановил договор “под давлением США”. По словам адмирала, США не заинтересованы в расширении российского военно-морского присутствия, которое было утрачено после распада СССР.

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд в комментарии “РИА Новости” сообщил, что не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта военно-морских сил России на Красном море.

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