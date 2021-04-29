 

Адвокат Тытыч: Продвижения по делам Майдана нет. Происходящее в судебном процессе – это вялотекущая шизофрения

29.04.2021, 15:46, Новости дня
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“Происходящее в судебном процессе по делам Майдана – это вялотекущая шизофрения. Нарушение процесса как такового, откладываются дела и слушания под разными предлогами, некоторые дела по несколько лет находятся на подготовительной стадии, отводятся судьи и так далее. Общее ощущение такое, что никаких изменений вовсе нет. С момента уничтожения управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка мы не имеет реального контакта со следствием. Ранее мы постоянно коммуницировали, а сейчас никаких контактов нет. Лишь через год нам удалось определить, какие материалы расследования после ликвидации управления были переданы в ГБР и в каком состоянии. Эту ситуацию без мата называют отсутствием политической воли. Я бы по-другому как-то охарактеризовал”, – сказал адвокат.

По его словам, продвижение в расследовании и судебных разбирательствах в ближайшее время не ожидается.

“Много участников, от которых зависит результат. Весной прошлого года в важном процессе по расстрелу были допрошены ключевые свидетели. Это наибольшее достижение расследования, после которого мог наступить перелом в оценке событий на Майдане. Показания надо было скомпилировать и добавить к материалам следствия. К сожалению, этого не случилось. Как адвокат я могу предполагать и констатировать умственную инвалидность, несостоятельность выполнять функции, ради которых люди занимают те или иные позиции в следствии, прокуратуре, суде. С каким целями они так действуют? Мне самому очень интересно. Надеюсь когда-нибудь задать этим людям вопросы в уголовном процессе касательно их деятельности – почему они сделали или не сделали определенные действия для расследования убийств на Майдане? Ожидать прорыв или позитивные движения в расследований дел Майдана в ближайшее время невозможно”, – резюмировал Тытыч.

Контекст:28 апреля в Офисе генерального прокурора сообщили, что в рамках дел Майдана завершили досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя начальника департамента, начальника отдела и главного инспектора департамента общественной безопасности МВД Украины. По данным следствия, эти чиновники создали условия для незаконного ввоза из РФ светошумовых, газовых и дымовых гранат, а также их выдачи сотрудникам правоохранительных органов, которые участвовали в подавлении митингов 18-го и 19 февраля 2014 года.
17 февраля 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила промедление с вынесением приговоров по делам Майдана судебной реформой и перегруженными судами. Она заявила, что следствие передаст в суд материалы по еще расследуемым делам, касающимся Революции достоинства, до конца текущего года.
По данным ГБР, 88 подозреваемых по делам Майдана находятся в розыске – их будут судить заочно.
Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля тогдашний президент Виктор Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство и передали боевикам “ЛДНР” в рамках обмена пленными в 2019 году.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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