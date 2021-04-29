Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС “Галичина”

“Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня работают и борются за Украину, не должны ассоциироваться с ними”, – написала она.

Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними. https://t.co/e4k66sMfjQ

— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) April 28, 2021

Контекст:В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС “Галичина”. На марше было около двух сотен человек. По данным СМИ, нарушений и конфликтов с полицией в ходе марша не было.

Украинская дивизия “Галичина” существовала в 1943–1945 годах в составе военизированных формирований нацистской Германии Waffen-SS. Украинский институт национальной памяти (УИНП) отмечал, что таких дивизий тогда было около 40, в основном они формировались из населения оккупированных Германией государств и государств-союзников. Командные должности в “Галичине” в основном занимали немцы. В материалах УИНП сказано, что украинцы вступали в формирование по разным причинам: кто-то хотел получить военный опыт и оружие для того, чтобы в дальнейшем перейти в Украинскую повстанческую армию; кто-то надеялся, что дивизия станет основой для формирования украинских военных частей для борьбы с СССР, “пусть даже на стороне немцев”; кого-то мобилизовали принудительно. Символика дивизии “Галичина” в Украине не запрещена.

В 2017 году издание “Страна” направило запрос в Украинский институт национальной памяти по поводу символики СС “Галичина”. Там журналистам ответили, что символика дивизии не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

27 мая 2020 года Окружной админсуд Киева принял решение, что УИНП предоставил этот вывод “противоправно”. Иск в суд подала глава издательства “Сакцент плюс” Наталья Мясникова. Она заявила, что дивизия СС “Галичина” была частью войск СС, которые Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. По ее мнению, тогдашний глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

Однако 23 сентября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК. Об этом сообщала пресс-служба суда.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции “вышел за пределы своих полномочий”, в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в законе Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики “, исключив из нее символику войск СС “Галичина”, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Вятрович считает, что годовщина создания дивизии “Галичина” – не праздник для украинцев, так как “в немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо”.

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