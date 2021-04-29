 

Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов

29.04.2021, 15:38, Разное
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Украинский лидер недавно дал большое интервью итальянской газете La Repubblica, где назвал Ватикан самым оптимальным местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Владимир Зеленский предлагал ему увидеться “в любой точке Донбасса”.

Журналист Владимир Корнилов уверен: президент Украины “делает все, чтобы довести идею встречи до маразма”. Эксперт рассказал, что Зеленскому не следовало отвечать развернуто на вопрос журналиста о Ватикане, достаточно было сказать, что он еще обдумывает этот момент.

“Вместо этого президент выдает целый поток бессознательности о том, какой папа римский мировой пророк”, – возмутился Корнилов.

Политолог Александр Охрименко считает предложение украинского лидера пиар-ходом. По его мнению, Владимир Зеленский сам пока не решил, о чем будет разговаривать с коллегой, и поэтому пытается всех “заболтать”. Эксперт отметил, что встреча президентов могла бы пройти в Хельсинках или Женеве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры политиков будут касаться только двусторонних отношений. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что говорить о конфликте в Донбассе украинский президент должен только с главами ЛНР и ДНР.



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