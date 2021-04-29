Постановление о просветительской деятельности предложили доработать

Члены Общественной палаты в ходе обсуждения постановления правительства «Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности» приняли решение скорректировать часть положений с учетом поступивших от экспертов замечаний и предложений.

«Сегодня в Общественной палате РФ прошло обсуждение проекта постановления правительства, регламентирующего работу закона о просветительской деятельности. Один из ключевых моментов, который мы пытались выяснить: будут ли распространяться требования постановления только на тех, кто непосредственно взаимодействует с организациями образования, науки и культуры или на любые категории граждан и организаций, которые ведут какую-либо просветительскую деятельность, в том числе в интернете. Дискуссия была непростая. Но нам давно нужно было обсудить все эти вопросы», – написал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в Telegram.

Он указал, что «исходя из текста закона и текста постановления, понятно, что речь идет о регулировании отношений между участниками просветительской деятельности и организациями, осуществляющими образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры. Поэтому, если вы реализуете просветительскую деятельность в школах, то извольте заключить соглашение. Интернет же как был свободным, таковым и остается». Он добавил, что просветительскую деятельность, осуществляемую вне организаций, осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры, постановление не регулирует.

«Предвосхищая все жаркие споры в интернете о внесении в Закон «Об образовании…» определения просветительской деятельности, объясню все нюансы. Начнем с того, что в законе вообще отсутствовало такое определение в привязке к деятельности образовательных организаций, следовательно, подобная деятельность не регулировалась. И тут важно обратить внимание, что просветительская деятельность связана с системой образования, она институционально опирается прежде всего, на учреждения и институты системы образования», – указал Малькевич.

Он отметил, что проект не направлен на введение каких-то ограничений. «Наоборот, все делается только для улучшения системы образования и защиты граждан. Проще говоря, чтобы просветительская деятельность, особенно в школах, не использовалась для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни; не пропагандировала исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; не побуждала к действиям, противоречащим Конституции. Это абсолютно разумные, справедливые и необходимые требования. Это очевидно. И ни слова о запретах», – отметил он.

Малькевич выразил мнение, что образование уже давно является одним из механизмов продвижения геополитических интересов. «Особенно пристально на систему образования смотрят наши зарубежные партнеры. Естественно, речь не идет об ограничении свободы международного научного взаимодействия. Наука, прежде всего, точные и естественнонаучные дисциплины, по своей природе является сферой, не имеющей каких-то границ. Законопроект говорит о другом. Он про прозрачность международного сотрудничества и заслоны на пути антиконституционной пропаганды. Наша страна всегда готова поддержать культурный, научные, образовательные проекты. Но они должны существовать в правовом поле», – отметил член ОП.

В свою очередь статс-секретарь – заместитель министра просвещения Андрей Корнеев указал на необходимость скорректировать часть положений постановления, передает РИА «Новости».

«Давайте посмотрим внимательно и объективно, что написано в принятом федеральном законе и в том проекте постановления, который мы сейчас выносим на обсуждение. Там нет вопросов регулирования просветительства в сети интернет, нет вопросов регулирования просветительства в СМИ, нет положений, касающихся какого-либо реестра просветителей, нет положений, касающихся государственного контроля», – сказал Корнеев в ходе обсуждения проекта постановления.

Он добавил, что единственный запрет, который содержится в законе, и «он не подвергался никогда никем сомнению», это то, что не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной розни розни.

Корнеев сообщил, что ознакомился с комментариями к концепции постановления, которые поступили от экспертов, и признал, что некоторые вопросы требуют доработки. Например, те, которые касаются проведения на площадке образовательной, научной или культурной организации просветительских мероприятий только с юридическим оформлением, отметил он. По его словам, невнятность формулировки привела к неверной трактовке.

«Все считали, что да, чтобы мне осуществить просветительскую деятельность вне организации, мне надо искать какую-то образовательную организацию, организацию в сфере культуры, и с ней заключить договор для осуществления просветительской деятельности в другом месте. Конечно, нет, здесь не об этом идет речь. Я обязуюсь, мы скорректируем соответствующие положения, будет звучать недвусмысленно и понятно, что просветительская деятельность в образовательной организации, организации науки и культуры осуществляется на основании договора», – отметил Корнеев.

Он пообещал, что пункт перефразируют, «чтобы не было такого двоякого прочтения».

Также, по словам Корнеева, потребуются корректировки с учетом закона о персональных данных пункта о том, что информацию о просветительских мероприятиях в организациях должны размещать в интернете.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании. Законом вводится понятие «просветительская деятельность», под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».