Бывшие личности

Слияние «до степени неразличения» ролей следователей и судей в общественном мнении знаменует собой кончину суда.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В отличной и с блестящим заголовком — «Назначить меру издевательства» — заметке коллеги Андрея Карева есть показательная неточность, которая, впрочем, даже делает его мысль острее. Эта «точная неточность» прямо в подзаголовке режет глаз, как орфографическая ошибка: «Судьи и следователи начали откровенно измываться…» — совсем разные по закону об уголовном процессе роли без обиняков объединены тут союзом «и».

В советские времена в обкомах партии действовали отделы «судов и правоохранительных органов» — как бы в одно слово. В 90-е годы судьи публично подчеркивали, что они «не правоохранительные органы». А что судьи думают по этому поводу сейчас, мы не знаем: они перестали обсуждать такие темы за пределами круга «судей и следователей» (и прокуроров).

Между тем в сознании россиян, не обремененных юридическим образованием, различие между этими ролями до сих пор тоже проводилось: следователь (как и любой «правоохранитель») ассоциировался с «законом» как принуждением, а судья — все же с «правом» как справедливостью и защитой.

Следователь — «винтик» государственной репрессивной машины и как бы безлик, а судья, подписывающий приговор или постановление по мере пресечения, — все же личность,

несущая перед сторонами и обществом некие обязательства в смысле «правосудия».

Когда обвинение требует для ребят из «Доксы» меру пресечения в виде запрета выходить из дома на 23 часа 59 минут (с этого примера и начинается заметка Карева), судья не может не понимать, что такая мера называется домашним арестом. К следователю, под чьим руководством проводится очередной обыск по «санитарному делу», вопросов как бы и нет — на то он и «силовик». А к судье — есть: как грамотный юрист (почти правовед) он не может не понимать, что сама конструкция покушения на неосторожное преступление абсурдна.

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Так издеваются ли «и судьи» или им, бывшим личностям, понимающим, что они могут попасть в опалу через механизм надзора за ними со стороны спецслужб, не хватает мужества принять решение по праву? Типа, подписывают, плача в уголку?..

Этот вопрос занимает нас скорее с философской и художественной точек зрения, а с обыденной ответ уже ни на что не влияет. Но слияние в общественном сознании «до степени неразличения» роли суда, который еще не так давно мыслился над схваткой, и, по сути, обвинения — это есть та точка, где исчезло право, а на его месте появилась обещанная президентом Путиным еще в самом начале его правления «диктатура закона».

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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