Ученые рассказали, почему взгляд на смартфон заразителен

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29.04.2021, 15:02, Новости дня
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Когда в группе людей кто-то вынимает смартфон и начинает рассматривать изображение на экране, обязательно появляются те, кто тут же повторяют его действия, но уже со своим гаджетом. Почему?

Ученые из Италии провели ряд экспериментов, чтобы лучше понять, как работает мимикрия в группах людей. Оказалось, что именно использование смартфона входит в перечень действий, которые мы повторяем друг за другом.

Эксперты полагают, что мы делаем это на подсознательном уровне. Это один из инстинктов, присущих коллективным существам, к которым относится и человек, говорят они. Благодаря ему, мы можем сообща совершать какие-то важные действия и достигать желаемого для всей группы результата. Очевидно, мобильная связь очень важна для нас. В противном случае мы не наблюдали бы таких картин.



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