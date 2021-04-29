 

Военный эксперт Домбровский: Западу придется смириться с участием России в геополитических играх

29.04.2021, 14:56, Разное
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Многие хотят оспорить тот факт, что РФ все еще Великая держава. Так военный аналитик Григорий Домбровский объяснил фейки телеканала Аль-Арабия и Bloomberg о приостановке соглашения РФ и Судана по военной базе.
«Россия все еще Великая держава, несмотря на то, что многие хотят этот статус оспорить. Поэтому не надо давать США или Великобритании хоть какой-то повод для сомнений. Если мы строим военную базу в Судане, то значит мы ее строим. И никто нам помешать или запретить не может. В этом и состоит величие страны», – заявил он.

По словам эксперта, странам Запада не нравится, что приходится мириться с участием РФ в геополитических играх.
«Но им придется потерпеть», – добавил Домбровский.

Сообщения прозападных СМИ опровергли в российском посольстве в Судане, назвав их не соответствующими действительности. В ведомстве подчеркнули, что не стоит верить информации от «так называемых источников».

«Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство РФ в Хартуме не получало», – говориться в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 16 ноября прошлого года подписал договор межу Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Согласно документу, Судан предоставит территорию под объект, где Минобороны РФ разместит 300 военнослужащих. База одновременно сможет принять до четырех кораблей.



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